QuickCEP to platforma konwersacyjna oparta na sztucznej inteligencji, która pomaga firmom zwiększać zaangażowanie klientów i wsparcie. Kluczowe funkcje obejmują: * Chatboty oparte na sztucznej inteligencji, które mogą obsłużyć do 98% zapytań do obsługi klienta, zwiększając współczynniki konwersji o ponad 30%. * Możliwości rekomendacji produktów w celu sugerowania odpowiednich produktów w oparciu o intencje klienta. * Zautomatyzowane uczenie się dokumentów biznesowych i instrukcji produktów w celu zapewnienia dokładnych informacji o produkcie. * Wsparcie dla śledzenia statusu zamówienia i zwrotów/wymian. * Copilot poczty e-mail AI, który może przygotowywać odpowiedzi, uczyć się nawyków związanych z pocztą e-mail i z czasem zwiększać wydajność. QuickCEP oferuje integracje z platformami takimi jak Shopify, a chatboty korzystają z technologii takiej jak ChatGPT. Firma zapewnia bezpłatny okres próbny i płatne plany, pozycjonując się jako kompleksowe rozwiązanie biznesowe wykraczające poza chatboty AI, obejmujące pomoc techniczną, dane klientów i narzędzia do automatyzacji marketingu.

Strona internetowa: quickcep.com

