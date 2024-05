Querlo to firma konsultingowa i zajmująca się technologią marketingową, która zapewnia niestandardowe rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji i zarządzania danymi. Jesteśmy zespołem technologów z biurami w USA, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Querlo opracowało strategię, zaprojektowało i uruchomiło ponad 14000 konwersacyjnych rozwiązań AI we współpracy z wiodącymi dostawcami sztucznej inteligencji, zbierając ponad 5 milionów elementów danych dla klientów, w tym HSBC, Tetra Pak, IBM, Pfizer i Forbes, żeby wymienić tylko kilku. Querlo to „Partner”, który pomaga firmom pomyślnie wkroczyć w nową erę cyfrową, wykorzystując moc technologii i sztucznej inteligencji. Nasze rozwiązania wykorzystują boty konwersacyjne do zwiększania zaangażowania wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, ułatwiania transakcji B2B, B2E, B2C i B2G, poprawy wyników finansowych, gromadzenia danych użytkowników i generowania potencjalnych klientów. Konsultujemy się z naszymi klientami na temat różnorodnych zastosowań naszych technologii AI oraz możliwości ich specjalizacji, aby odpowiadały ich potrzebom i celom marketingowym. Aplikacje są nieograniczone, stworzyliśmy boty dla mediów społecznościowych, stron internetowych, blogów, wydarzeń i aplikacji. Przypadki użycia obejmują między innymi: obsługę klienta, zaangażowanie pracowników, marketing omnikanałowy, wymianę wiedzy, zarządzanie wydarzeniami itp. Boty gwarantują zwiększoną konwersję i współczynnik utrzymania klientów oraz dostarczają przydatnych informacji o klientach. Panel analityczny Querlo organizuje te dane w zrozumiałe wykresy, dzięki czemu nasi klienci mogą łatwo je interpretować i odpowiednio promować. Aby dowiedzieć się, jakie korzyści Querlo może przynieść Twojej marce, skontaktuj się z naszymi zespołami w USA, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie pod adresem [email protected]