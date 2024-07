Prospre to aplikacja do planowania posiłków, która generuje spersonalizowane plany posiłków, aby pomóc użytkownikom osiągnąć ich cele fitness. Aplikacja tworzy plany posiłków odpowiadające tygodniowym celom użytkownika dotyczącym kalorii i makro, które można dostosowywać, zamieniając posiłki, dodając przepisy i ustawiając zakresy makr. Aplikacja oferuje także trenera AI, który analizuje wagę użytkownika i spożycie pokarmu, podając sugestie, jak pozostać na właściwej drodze. Funkcja makrośledzenia pozwala użytkownikom śledzić wszystko, co jedzą, a także oferuje skanowanie kodów kreskowych i skaner faktów żywieniowych, umożliwiając użytkownikom skanowanie ponad 300 000 produktów spożywczych w celu śledzenia ponad 150 składników odżywczych. Elastyczne planowanie posiłków w aplikacji umożliwia dopasowanie smakołyków do planu przy jednoczesnym przestrzeganiu makroekonomii. Prospre oferuje również automatyczną listę zakupów z funkcją automatycznego uzupełniania Amazon Fresh, listami zakupów do wydrukowania i wykresami postępu wagi. Użytkownicy mogą pobrać aplikację na urządzenia z systemem iOS i Android. Dzięki Prospre użytkownicy mogą łatwo osiągnąć cele dietetyczne oparte na makro, bez konieczności codziennego spożywania tego samego jedzenia. Aplikacja otrzymuje wysoką ocenę w App Store, a użytkownicy chwalą jej łatwość obsługi i skuteczność w wyznaczaniu długoterminowych celów dietetycznych.

Strona internetowa: prospre.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Prospre. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.