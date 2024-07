Prompt Hunt to platforma sztuki AI, która umożliwia użytkownikom tworzenie, eksplorowanie i udostępnianie dzieł sztuki wykorzystujących technologię AI. Obejmuje szereg modeli sztucznej inteligencji, w tym Stable Diffusion, DALLE i Midjourney. Platforma, skierowana do artystów i twórców, oferuje szybki i uproszczony proces tworzenia dzieł sztuki. Kluczową cechą Prompt Hunt jest Chroma, zaawansowany model sztucznej inteligencji, który służy do szybkiego generowania wysokiej jakości grafiki, z imponującą kontrolą i szczegółowością. Prompt Hunt zawiera zbiór szablonów podpowiedzi ułatwiających spójne tworzenie zasobów. Użytkownicy mogą także tworzyć, modyfikować i udostępniać te szablony, usprawniając wspólne tworzenie dzieł sztuki. Zaprojektowana z myślą o optymalnej wygodzie użytkownika, platforma posiada selektor stylu „przeciągnij i upuść”, a tryb prywatności pozwala artystom zachować prywatność swoich prac podczas procesu tworzenia. Platforma obsługuje różne kategorie sztuki, od 3D, logo, fotografii po grafikę pikselową, zapewniając szerokie spektrum eksploracji i tworzenia. Aby zwiększyć dostępność i pomóc początkującym, na platformie udostępniono różne samouczki. Pomimo swojej prostoty, Prompt Hunt oferuje również wydajność bardziej doświadczonym użytkownikom lub „szybkim inżynierom”, umożliwiając w ten sposób szeroki zakres umiejętności użytkownika. Wreszcie, użytkownicy mogą wybierać różne plany cenowe zgodnie ze swoimi wymaganiami, zapewniając elastyczność pod względem wykorzystania i kosztów.

Strona internetowa: prompthunt.com

