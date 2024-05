Prommt to bezpieczna platforma żądań płatności, która zamienia ryzykowne i czasochłonne płatności telefoniczne w bezpieczne transakcje online. Prommt umożliwia sprzedawcom wysyłanie klientom natychmiastowych, spersonalizowanych próśb o płatność za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów lub wiadomości online; zapewniając klientom bezpieczną i bezproblemową realizację transakcji online. Idealny dla klientów korporacyjnych, Prommt to w pełni skalowalna aplikacja internetowa, która może zapewnić dużym organizacjom łatwe zarządzanie użytkownikami i wielopoziomową kontrolę dostępu dla złożonych zespołów w wielu lokalizacjach. W pełni integrując się z istniejącymi dostawcami płatności, Prommt pozwala klientom utrzymywać relacje z ich obecną bramką lub procesorem płatności kartą. Wyposażony w sprytne funkcje, w tym bezpieczną tokenizację kart, płatności cykliczne, automatyczne ładowanie, automatyczne pokwitowania, inteligentne alerty i w pełni markową komunikację płatniczą, Prommt zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do transformacji procesów płatniczych.

Strona internetowa: prommt.com

