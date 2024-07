Promethean AI to rewolucyjne narzędzie sztucznej inteligencji (AI), które współpracuje z Artystami przy budowaniu wirtualnych światów. Oferuje szereg funkcji, które mają pomóc artystom w kreatywnym rozwiązywaniu problemów, generowaniu pomysłów i automatyzacji przyziemnych i nietwórczych zadań. Ma także możliwość uczenia się i dostosowywania do indywidualnych gustów każdego Artysty. Bezpłatna wersja Promethean AI jest dostępna do użytku niekomercyjnego, a dodatkowe opcje licencjonowania są dostępne dla projektów z finansowaniem poniżej 100 tys. USD rocznie (Indie) i powyżej (Professional). Promethean AI jest pomysłem Andrew Maximova, dyrektora artystycznego ds. technicznych w Naughty Dog Inc. (Sony Interactive Entertainment). Andrew wraz z zespołem doświadczonych specjalistów w dziedzinie technologii i rozrywki wspólnie pracowali nad stworzeniem narzędzia, które ułatwia Artystom tworzenie i udostępnianie swoich prac. Celem Promethean AI jest demokratyzacja procesu twórczego i umożliwienie każdemu tworzenia historii, które w innym przypadku byłyby niemożliwe. Promethean AI zawiera szereg narzędzi zaprojektowanych, aby pomóc artystom, od instalowania i dostosowywania zasobów, po podstawy wiersza poleceń i nauczanie Promethean . Ponadto Promethean AI oferuje program staży w dziedzinie sztuki środowiskowej, podczas którego wymieniają swoje doświadczenie w budowaniu wirtualnych światów na wgląd w to, jak sprawić, by artyści doświadczyli lepszego i szybszego doświadczenia. Wreszcie zostały one zaprezentowane w różnych publikacjach, takich jak WIRED, VentureBeat, 80.lv, GamesIndustry.biz i Gamasutra.

Strona internetowa: prometheanai.com

