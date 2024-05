Progress Retail

Built by retailers- for retailers. A true one-stop-shop for retail operations and learning: providing dynamic learning, task management, and company communications. An employee experience platform (EXP) bundled with renowned retail education in areas of sales training, leadership development, personal development, and more.

