Pricechecker to najlepsze narzędzie do monitorowania konkurencji, które pomaga sprzedawcom detalicznym z branży e-commerce śledzić ceny, promocje i porównania zapasów ich produktów u konkurencji oraz podejmować lepsze decyzje cenowe. Jak narzędzie do sprawdzania cen pomaga sprzedawcom detalicznym - Historia cen - Śledzenie zapasów - Śledzenie promocji - Porównanie cen - Monitorowanie konkurencji - Natychmiastowe powiadomienia - Dodaj ważne produkty do zakładek, aby mieć je na oku - Analityka na żywo - Śledzenie e-commerce - Indeks cen

Strona internetowa: pricechecker.ai

