Alternatywy - Poppulo

ContactMonkey

contactmonkey.com

ContactMonkey to potężne oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej, które umożliwia terminowe wysyłanie aktualizacji do pracowników za pośrednictwem klienta poczty e-mail (Outlook i Gmail) lub wiadomości SMS. ContactMonkey unowocześnia sposób, w jaki najlepsze organizacje na świecie łączą się, komun...