Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), recenzowane czasopismo Narodowej Akademii Nauk (NAS), jest autorytatywnym źródłem oryginalnych badań o dużym wpływie, które szeroko obejmują nauki biologiczne, fizyczne i społeczne. Czasopismo ma zasięg globalny, a artykuły są otwarte dla wszystkich badaczy na całym świecie. PNAS powstał w 1914 roku dla uczczenia półstulecia Narodowej Akademii Nauk. Od tego czasu staramy się publikować wyłącznie badania naukowe najwyższej jakości i udostępniać je szerokiemu gronu odbiorców. Ponadto PNAS publikuje wiadomości naukowe, komentarze, perspektywy, funkcje specjalne, podcasty i profile członków NAS.

Strona internetowa: pnas.org

