Planzone to narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala użytkownikom organizować swoją pracę i współpracować z innymi. Pulpity nawigacyjne pokazują działania, karty czasu pracy są zarządzane i analizowane, a zadania są wspólne na liście rzeczy do zrobienia.

Strona internetowa: planzone.fr

