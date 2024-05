PlanRadar to wielokrotnie nagradzana cyfrowa platforma SaaS do tworzenia dokumentacji, zarządzania zadaniami i komunikacji w projektach budowlanych i nieruchomościowych. Działamy na całym świecie, obecnie na ponad 75 rynkach. Obsługujemy wszystkie rynki nieruchomości i budownictwa, dodając wartość każdej osobie zaangażowanej w cykl życia budynku, od wykonawców i inżynierów po zarządców i właścicieli nieruchomości. Nasza platforma digitalizuje wszystkie codzienne procesy i komunikację, umożliwiając oszczędność czasu i kosztów oraz umożliwiając realizację projektów z wyższą jakością. Codziennie pomagamy profesjonalistom zwiększać efektywność i sukces ich projektów, usprawniając ich pracę i zapewniając dostęp w czasie rzeczywistym do cennych danych projektowych. Obecnie ponad 120 000 użytkowników platformy doświadcza ogromnych oszczędności czasu i kosztów dzięki PlanRadar. PlanRadar jest obecnie dostępny w 20 językach i można go używać na wszystkich urządzeniach z systemem iOS, Windows i Android.

