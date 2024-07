Pixelcut to narzędzie do projektowania online, które wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc użytkownikom w łatwym tworzeniu zdjęć produktów, reklam i innych treści wizualnych dla sklepów internetowych. Jedną z jego głównych funkcji jest możliwość usuwania tła lub obiektów z obrazów, co ułatwia tworzenie profesjonalnie wyglądających obrazów. Użytkownicy mogą wybierać spośród tysięcy szablonów, które pomogą przekształcić widzów w klientów. Narzędzie posiada również moduł skalowania obrazu, który poprawia jakość obrazu, oraz magiczną gumkę, która pozwala na szybką i łatwą edycję zdjęć. Wirtualne studio pozwala użytkownikom stworzyć 10 razy więcej zdjęć produktów bez konieczności podróżowania i profesjonalnego sprzętu. Pixelcut zapewnia interfejs API dla tych, którzy chcą wykorzystać tę technologię do ulepszenia własnych produktów lub usług. Ogólnie rzecz biorąc, Pixelcut ma na celu uproszczenie często złożonego i czasochłonnego procesu projektowania zdjęć produktów i reklam dla firm e-commerce. Narzędzia do edycji oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają użytkownikowi tworzenie atrakcyjnych wizualnie treści przy minimalnym wysiłku i bez konieczności posiadania profesjonalnych umiejętności fotograficznych lub sprzętu. Jest to przydatne narzędzie dla osób bez doświadczenia w projektowaniu, które chcą tworzyć wysokiej jakości obrazy na swoją stronę internetową, media społecznościowe lub sklep internetowy.

Strona internetowa: pixelcut.ai

