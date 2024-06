Pixcap to internetowa platforma projektowa dostosowana dla marek, start-upów i agencji kreatywnych każdej wielkości, umożliwiająca im szybkie tworzenie efektownych projektów brandingowych 3D. Integracja elementów 3D w brandingu, reklamie, prezentacjach produktów i treściach w mediach społecznościowych okazała się znacznie bardziej urzekająca niż tradycyjne płaskie projekty, co skutkuje lepszą widocznością marki i zauważalnym wzrostem współczynników konwersji o 40%. Naszą misją jest zapewnienie każdemu możliwości tworzenia profesjonalnych projektów i filmów 3D bez wysiłku. Po prostu przeciągnij i upuść wybrane elementy 3D i dostosuj je tak, aby pasowały do ​​estetyki Twojej marki. Dzięki Pixcap możesz wypromować swoją markę poprzez: - Duża bibliotekę dostosowywalnych zasobów 3D. - Różnorodne zestawy makiet do brandingu - Generowanie realistycznych modeli 3D za pomocą sztucznej inteligencji na podstawie prostego tekstu lub obrazów 2D. - Przyciągające wzrok animacje, które tchną życie w Twoje projekty. Odwiedź stronę internetową: https://pixcap.com

Strona internetowa: pixcap.com

