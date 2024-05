PIMworks to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania informacjami o produkcie (PIM), które pomaga centralnie zarządzać wszystkimi informacjami i danymi o produktach. Oprócz zarządzania danymi produktów, sprzedawcy internetowi i marki mogą z łatwością zarządzać zasobami cyfrowymi, bezproblemowo przesyłać dokładne dane produktów do wielu kanałów, optymalizować zawartość produktów zgodnie ze standardami rynkowymi i być o krok przed konkurencją. PIMworks pomaga tworzyć spersonalizowane treści produktów i oferuje różne integracje, w tym Bigcommerce, Magento i Shopify, Amazon, żeby wymienić tylko kilka. Funkcje wzbogacania katalogu produktów PIMworks oparte na AI-ML pomagają poprawić dokładność zawartości produktów. Wszystkie zespoły tworzące katalogi produktów mogą efektywnie współpracować, tworząc przepływy pracy za pomocą naszego systemu PIM. Ogólną wydajność danych produktów można monitorować i analizować za pomocą wglądu w pulpity nawigacyjne, a firmy mogą bezproblemowo zwiększać widoczność swojej marki przy zerowej złożoności dzięki naszemu światowej klasy rozwiązaniu pim.

Strona internetowa: pimworks.io

