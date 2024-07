Picture it działa jako edytor grafiki oparty na sztucznej inteligencji, pozwalający użytkownikom przekształcać swoje myśli w sztukę. Zapewnia platformę pozwalającą na przepływ kreatywności podczas tworzenia i iteracji grafiki AI. Platforma oferuje różnorodne narzędzia i funkcje zwiększające wygodę użytkownika w tworzeniu dzieł sztuki. Jednym z nich są modele stabilnej dyfuzji, spośród których użytkownicy mogą wybierać w celu generowania obrazów. Inna funkcja, „Inpainting”, pomaga wypełnić brakujące lub uszkodzone obszary obrazu, podczas gdy „Outpainting” rozszerza granice obrazu, ułatwiając tworzenie nowych kompozycji. Narzędzie oferuje wiele korzyści, takich jak stabilna dyfuzja z regulowanymi opcjami, generowanie sterowane rysunkiem i przewyższa możliwości malowania. Zapewnia także szybkie automatyczne sugestie i podstawowe warianty obrazu wśród swoich funkcji. Doświadczenie użytkownika jest dodatkowo ulepszane dzięki obszernym zasobom, takim jak przewodniki i blogi, oraz inspirującej galerii sztuki AI. Co więcej, edytor Picture it jest oprogramowaniem typu open source, które promuje wkład społeczności. Użytkownicy mogą z czasem przyczynić się do zwiększenia możliwości i dostępności edytora. Osoby mające innowacyjne pomysły na ulepszenie tworzenia dzieł sztuki AI są zachęcane do udziału i dzielenia się swoimi pomysłami.

Strona internetowa: pictureit.art

