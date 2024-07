Celem Pickit jest bycie najmądrzejszą i najprostszą platformą DAM na świecie, ułatwiającą niż kiedykolwiek pozyskiwanie, przechowywanie, udostępnianie, organizowanie i optymalizację zasobów cyfrowych. Statystycznie 70% zasobów cyfrowych jest niewykorzystanych lub w ogóle nie jest wykorzystywanych, co sprawia, że ​​tworzenie większości treści jest całkowitą stratą czasu. I dolary. Najczęstszymi przyczynami są rozproszone pliki, wiele systemów przechowywania i skomplikowane DAM, których nikt nie chce używać. Pickit rozwiązuje ten problem, korzystając z jednego źródła prawdy dla wszystkich zasobów wizualnych, dokumentów, szablonów i wytycznych, a wszystko to zintegrowane z Twoimi ulubionymi aplikacjami. Pickit Enterprise obejmuje: - Zarządzanie zasobami medialnymi - Zarządzanie dokumentami - Zarządzanie marką - Zarządzanie licencjami - Pulpit Insights - Tworzenie treści - Pickit Family™ dla wielu marek - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - Udostępnianie i współpraca zewnętrzna - Dostęp do organizacji i logowanie jednokrotne - Użytkownik Zarządzanie - Rynki mediów - Pickit Stock™ - Pickit Academy™ - Integracje typu Plug & Play - Pickit API DAM smart. DAM prosty.™

Strona internetowa: pickit.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Pickit. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.