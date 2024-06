Photoleap, opracowany przez Lightricks, to uniwersalna aplikacja do edycji zdjęć, przeznaczona głównie do użytku z iPhonem. To kreatywne narzędzie oferuje wiele funkcji, w tym zmianę tła, usuwanie obiektów, tworzenie kolaży oraz stosowanie różnych filtrów i efektów, a także nowe funkcje, takie jak ekskluzywne filtry Aquaman AI. Ponadto zawiera także kompleksowy zestaw narzędzi AI obejmujący takie aspekty, jak AI Photo Enhancer, generator zdjęć w głowę AI, generator tatuaży AI, generator obrazów AI, generator awatarów AI i wiele innych. Narzędzia do edycji ułatwiają usuwanie obiektów ze zdjęć, łączenie zdjęć, usuwanie tła ze zdjęć, kadrowanie obrazów, dodawanie obramowań do zdjęć i wiele innych funkcji. Photoleap posiada również funkcje animowania zdjęć i dodawania tekstu do obrazów. Aplikacja wyróżnia się unikalną funkcją przekształcania opisów i rysunków w obrazy za pomocą sztucznej inteligencji. Kluczową cechą jest możliwość łatwej transformacji opowiadania historii oraz możliwość dodania kreatywnego, osobistego charakteru do zdjęć za pomocą kolekcji naklejek, filtrów, efektów i czcionek. Photoleap zawiera również zaawansowane narzędzia do edycji, w tym scalanie, podwójną ekspozycję i warstwy. Dodatkowo oferuje swoim użytkownikom wygodę tworzenia i edycji w ramach jednej aplikacji, integrując możliwości Motionleap z Photoleap.

Strona internetowa: photoleapapp.com

