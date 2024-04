PerfectPost to francuska firma z siedzibą w Tours. Misją PerfectPost jest umożliwienie poszczególnym osobom wykorzystania pełnego potencjału LinkedIn, platformy, którą cenimy. PerfectPost ma na celu uczynienie LinkedIn dostępnym dla wszystkich, zapewniając możliwości osiągnięcia sukcesu podobne do tych, których doświadczyliśmy dzięki tej niesamowitej sieci. Współpracuje z Linkedinem i dodaje do niego funkcje. * Pasek stylu: łatwo dodawaj pogrubienie, kursywę i emoji do swojego posta. * Zapisywanie wersji roboczych: zapisuj bezpośrednio na Linkedin dla kolejnych postów. * Analiza zasięgu w czasie rzeczywistym: śledź widoczność swojego postu, aby określić najlepsze czasy i formaty. * A przede wszystkim: Linia „zobacz więcej”, która pokazuje, gdzie „...zobacz więcej” utnie Twój post.

perfectpost.social

