Patsnap to baza danych patentów i innowacji o zasięgu globalnym. Narzędzie ma za zadanie udostępnić użytkownikom kompleksową, intuicyjną platformę do prowadzenia poszukiwań patentowych. Zasób ten został opracowany, aby pomóc zespołom zajmującym się własnością intelektualną (IP) oraz badaniami i rozwojem (R&D) w ich pracy, wspierając współpracę i umożliwiając analizę otoczenia konkurencyjnego. Za pomocą tego narzędzia użytkownik może szybko eksplorować rozwiązania techniczne i rozumieć możliwości innowacji, przeszukiwać stan wiedzy, przeglądać i generować zgłoszenia dotyczące własności intelektualnej oraz monitorować postęp technologiczny konkurencji. Aby ułatwić ochronę własności intelektualnej, Patsnap wdraża funkcje wyszukiwania i analizy oparte na sztucznej inteligencji, upraszczając przeglądanie złożonych patentów, historii plików i zmian w roszczeniach. Narzędzie ułatwia także optymalizację portfela adresów IP poprzez wspólne obszary robocze przy użyciu niestandardowych pól. Co więcej, Patsnap wykorzystuje zastrzeżoną sztuczną inteligencję do automatycznego generowania słów kluczowych i dekodowania technicznych informacji patentowych, pomagając użytkownikom w zrozumieniu technologii związanej z patentem i odkrywaniu podobnych technologii, cytatów, obrazów itp. z ich dokładnymi odniesieniami. Posiada również intuicyjny obszar roboczy, który pomaga przyspieszyć współpracę, oferując funkcje takie jak komentarze, tagowanie i automatyczne powiadomienia. Z Patsnap korzysta wiele organizacji, od start-upów po firmy z listy Fortune 500, i w swoich działaniach priorytetowo traktuje poufność danych.

