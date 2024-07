PaperRater to narzędzie internetowe przeznaczone do korekty i oceniania prac pisanych, takich jak eseje i artykuły. Narzędzie to koncentruje się na wykrywaniu i poprawianiu błędów gramatycznych i ortograficznych w tekście, a także sprawdzaniu plagiatu. Ponadto zapewnia system oceny jakości pisania. Oprócz tych podstawowych funkcji PaperRater oferuje różnorodne zasoby pomocnicze dotyczące gramatyki, pisania i ortografii. Szerokie możliwości wykrywania i dodatkowe zasoby tego narzędzia sprawiają, że jest to kompleksowe rozwiązanie dla autorów pragnących zwiększyć precyzję i oryginalność swojej pracy, zapewniając jednocześnie przydatne informacje zwrotne na temat jakości ich tekstów. PaperRater wykorzystuje zaawansowane pliki cookie i inne technologie śledzenia, aby zrozumieć interakcje użytkownika z narzędziem i dostarczać treści i reklamy odpowiednie do zainteresowań użytkownika. Pomimo partnerstwa reklamowego PaperRater szanuje prywatność danych użytkowników i oferuje różne możliwości wykorzystania danych i zgody.

Strona internetowa: paperrater.com

