Palla umożliwia natychmiastowe płatności P2P z USA do innych krajów, co stanowi rynek o wartości 65 miliardów dolarów rocznie. Wysyłanie i odbieranie przekazów pieniężnych jest obecnie powolne, czasochłonne i niewygodne dla wszystkich stron, ponieważ opiera się głównie na gotówce. Dzięki Palla nadawcy w USA mogą to zrobić kilkoma dotknięciami telefonu, a odbiorcy otrzymają pieniądze w ciągu kilku sekund.

Strona internetowa: palla.app

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Palla. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.