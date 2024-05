PageBot to chatbot oparty na GPT, który oferuje szereg funkcji poprawiających obsługę klienta w Twojej witrynie. Niektóre z jego kluczowych funkcji obejmują: 1. Angażujące, błyskawiczne i przyjemne rozmowy: PageBot zapewnia natychmiastowe odpowiedzi na pytania klientów w oparciu o zawartość Twojej witryny i wszelkie dodatkowe dane, które podasz 2. Dynamiczne wyszukiwanie danych: Może pobierać informacje z istniejącej bazy wiedzy. Obsługuje większość typów dokumentów: PDF, PPTX, DOCX, strony internetowe, a nawet wywołania API do Twojego backendu. 3. Plan bezpłatny: PageBot oferuje bezpłatny plan obejmujący 50 wiadomości miesięcznie bezpłatnie, dzięki czemu jest dostępny dla małych firm. 4. Możliwość dostosowania wyglądu: Możesz dostosować wygląd i sposób działania PageBota za pomocą nadpisań CSS, upewniając się, że jest on zgodny z projektem Twojej witryny. 5. Obsługa wielu języków: PageBot obsługuje rozmowy w ponad 130 językach, umożliwiając obsługę odbiorców na całym świecie. 6. Mały rozmiar: Przy mniej niż 20 KB kodu JavaScript PageBot ma minimalny wpływ na szybkość ładowania Twojej strony internetowej. 7. Rozliczenia oparte na wykorzystaniu: PageBot oferuje model cenowy oparty na wykorzystaniu, dzięki czemu możesz płacić tylko za wiadomości, z których korzystasz poza planem bezpłatnym. To jest dla Ciebie, jeśli: 1. Chcesz spędzić więcej czasu na swoich produktach niż na obsłudze klienta 2. Chcesz zapewnić odwiedzającym natychmiastową odpowiedź na ich pytania 3. Chcesz zmniejszyć liczbę zgłoszeń do pomocy technicznej w przypadku trywialnych pytań.

Strona internetowa: thepagebot.com

