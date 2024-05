OvationCXM to pierwsza firma zajmująca się zarządzaniem doświadczeniem klienta (CXM), która pomaga firmom i ich ekosystemom partnerskim zapewniać wyjątkowe doświadczenia klientów poprzez odblokowywanie izolowanych informacji w celu zwiększenia widoczności, współpracy i komunikacji w całym ekosystemie organizacji. W czasie rzeczywistym. Zanim klienci staną się sfrustrowani i odejdą. I to bez zmiany starszych systemów lub wymagania pojedynczego wiersza kodu. Platforma OvationCXM, CXMEngine, zawiera gotowe złącza do najpopularniejszych technologii na świecie, dzielące silosy pomiędzy odłączonymi systemami, dzięki czemu firmy mogą zarządzać całą podróżą klienta od początku do końca. Rozwiązanie Journeys dostępne na platformie umożliwia przedsiębiorstwom projektowanie i dostosowywanie podróży na bieżąco, w momentach, które mają znaczenie, aby pomóc klientom dotrzeć do celu. Niezależnie od tego, czy punkty kontaktowe mają miejsce wewnątrz organizacji, czy na zewnątrz z partnerami zewnętrznymi. Inteligentne dodatki, takie jak inteligentne dostarczanie wiedzy na czas i komunikacja międzykanałowa, są wyświetlane w jednym oknie, eliminując potrzebę przełączania między systemami. Przedsiębiorstwa z obsesją na punkcie klienta, od usług finansowych, przez opiekę zdrowotną, po dostawców technologii, wybierają CXMEngine firmy Ovation do projektowania i zarządzania nieograniczonymi, spersonalizowanymi doświadczeniami klientów na masową skalę. OvationCXM opublikował raport The Financial Services CXM Impact Report, w którym przeprowadzono ankietę wśród ponad 4000 klientów bankowości biznesowej na temat ich doświadczeń z instytucją finansową i okazało się, że 3 z 4 firm zrezygnowało z wdrożenia nowego produktu/usługi z powodu frustracji, w tym zbyt dużej liczby osób i firm zaangażowanych w ich podróż oraz brak informacji i instrukcji. Pełny raport można pobrać na stronie OvationCXM.com. Siedziba OvationCXM znajduje się w Tiburon w Kalifornii i zatrudnia zdalną siłę roboczą na terenie całego kraju. Dowiedz się więcej o tym, jak możesz stać się właścicielem podróży i kierować doświadczeniem. i uwolnij korzyści płynące z zapewnienia płynnej, kompleksowej podróży klienta na Ovationcxm.com.

