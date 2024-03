OneShot to pierwsza prawdziwie kompleksowa, autonomiczna platforma poszukiwawcza. Nasza zaawansowana technologia generatywnej sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego automatyzuje wszystkie czynności związane z ręcznym pozyskiwaniem klientów, umożliwiając zespołowi sprzedaży skupienie się na kontach i działaniach o dużej wartości. OneShot działa w tle, identyfikując, lokalizując i docierając do potencjalnych klientów, codziennie przekazując ciepłe, wykwalifikowane leady swojemu zespołowi sprzedaży. To poszukiwanie na autopilocie. > Zaawansowane algorytmy ML identyfikują sygnały ICP, które wykraczają daleko poza ogólne dane demograficzne > Twórz niezwykle istotne informacje o zasięgu w ciągu kilku sekund, obsługiwane przez Chat-GPT > Trafiaj do skrzynki odbiorczej za każdym razem i utrzymuj dobrą kondycję domeny dzięki naszemu inteligentnemu systemowi dostarczania > Ciągłe, zautomatyzowane głębokie- analiza nurkowania pozwala szybko zidentyfikować i podwoić sukces. Dowiedz się więcej o tym, jak OneShot może usprawnić Twoje wyjścia i poproś o demonstrację na stronie www.oneshot.ai

oneshot.ai

