OnCustomer to wiodąca platforma komunikacji omnichannel w Wietnamie. OnCustomer to coś więcej niż narzędzie do czatu na żywo. To platforma, na której korporacje łączą się ze swoimi klientami za pomocą spersonalizowanych treści i rozbudowanych kanałów komunikacji. OnCustomer sprzyja zwiększaniu współczynnika konwersji w czasie rzeczywistym, wspieraniu wzrostu przychodów oraz poprawie retencji i lojalności klientów.

Strona internetowa: oncustomer.asia

