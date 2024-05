Omnie AI to wielokanałowa platforma asystentów AI obejmująca wiele zespołów, która pomaga firmom z różnych branż. Niektóre kluczowe funkcje i oferty obejmują: * Łączy informacje ze stron internetowych, dokumentów i systemów działających na żywo, aby zapewnić spersonalizowanego asystenta AI * Umożliwia asystentowi AI szybkie wyszukiwanie informacji, generowanie treści i trenowanie zespołów * Umożliwia tworzenie indywidualnych wątków i przepływów pracy dla kont klientów, zespołów lub projektów, łączenie dokumentów, aplikacji i kanałów komunikacji * Oferuje opcje personalizacji, aby ustawić odpowiedni poziom indywidualności i proaktywności dla rekomendacji * Umożliwia tworzenie zakładek, przeszukiwanie historii czatów i udostępnianie czatów zespołowi * Zapewnia dostosowane do potrzeb branży rozwiązania AI dla nieruchomości, rekrutacji, handlu elektronicznego, organizacji charytatywnych, marketingu, edukacji, hotelarstwa, finansów i opieki zdrowotnej Platforma ma na celu rozwój rozwiązań AI, które potrafią zrozumieć ludzkie preferencje i samodzielnie wykonywać zadania. Plan działania obejmuje: * Umożliwienie wyszukiwania informacji konwersacyjnych i tworzenia treści * Łączenie aplikacji zewnętrznych w celu tworzenia rekomendacji w czasie rzeczywistym * Umożliwienie sztucznej inteligencji komunikowania się z ludźmi i maszynami, aktualizowania zapisów i tworzenia raportów przy minimalnym nadzorze Omnie AI jest marką firmy Intreface Ltd. Na stronie internetowej znajdują się lokalizacje biur firmy w USA, Wielkiej Brytanii i Hongkongu oraz dane kontaktowe.

Strona internetowa: omnie.ai

