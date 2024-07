Gadget to asystent wykrywania awarii AI w druku 3D, który wykorzystuje najnowocześniejsze algorytmy widzenia komputerowego do wykrywania różnych awarii, takich jak spaghetti, przesunięcia warstw, problemy z przyczepnością i inne błędy drukowania. Można go używać do automatycznego wstrzymywania drukowania lub wysyłania powiadomień przez SMS, e-mail, Telegram, Discord, Slack i inne usługi. Gadżet może także zapewniać łącza o pełnej liczbie klatek na sekundę i szybkie podglądy, a także obsługę aplikacji OctoPrint. Technologia oparta na sztucznej inteligencji stale się uczy, a użytkownicy mogą przekazywać informacje zwrotne, aby poprawić dokładność. Zwolennicy OctoEverywhere mogą otrzymać dodatkowe korzyści, takie jak krótszy czas wykrywania, zaawansowane modele wykrywania AI, automatyczne wstrzymywanie drukowania i wiele więcej.

Strona internetowa: octoeverywhere.com

