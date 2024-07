NovelistAI to witryna internetowa oparta na sztucznej inteligencji, która umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie własnych, unikalnych historii, powieści i interaktywnych książek. Użytkownicy mogą wybierać spośród różnych gatunków i stylów, co pozwala im tworzyć spersonalizowane doświadczenia związane z czytaniem. Platforma zapewnia przyjazny interfejs, który pozwala na swobodę i elastyczność podczas budowania unikalnych postaci, fabuł i scenerii. NovelistAI oferuje również format „nieskończonej historii”, który umożliwia użytkownikom pisanie nowych rozdziałów w trakcie czytania, a także interaktywne historie lub gry, w których mogą wcielić się w rolę bohatera i dokonywać wyborów mających wpływ na historię. Co więcej, użytkownicy mogą pisać swoje historie w stylu swoich ulubionych autorów, a nawet dostosowywać klasyczne powieści do nowego miejsca lub epoki. Wreszcie, wkrótce witryna będzie oferować dodatkowe funkcje, takie jak nowe gatunki książek, ilustrowane powieści, eksport do formatu EPUB i drukowanie książek na papierze.

Strona internetowa: novelistai.com

