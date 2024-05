Not-Bot to kompletna platforma do automatyzacji, marketingu i tworzenia chatbotów WhatsApp. Jest to bot, który może zautomatyzować prawie wszystkie czynności, które robimy w Internecie, od umawiania się na spotkanie, po zakupy spożywcze i płacenie za nie. Wszystko to i wiele więcej można zautomatyzować za pomocą NOT-BOTA w WHATSAPP. Not-Bot może działać jako IVR na WhatsApp lub może działać jak prawdziwy człowiek po integracji z AI. Not-Bot można zintegrować z dowolną bazą danych, dowolną stroną internetową lub dowolną aplikacją. Jeśli coś działa poprzez Internet, Not-Bot można do niego podłączyć i włączyć się w przebieg procesu tak, jakby cały system był zbudowany wokół bota. Funkcje, które można zautomatyzować za pomocą Not-Bota: 1. Zarezerwuj wizytę 2. Śledź spotkanie 3. Płatności 4. Informacje zwrotne/zapytanie/skargi 5. Składaj zamówienia 6. Śledź status zamówień 7. Anuluj zamówienia 8. Quizy 9. Ankiety 10. OTP 11. Alerty transakcyjne 12. Przypomnienia 13. Pobieraj/wysyłaj portfolio zdjęć, menu itp. 14. Pobierz/wyślij filmy o produktach 15. Uzyskaj/wyślij geolokalizację klienta 16. Pobieraj/wysyłaj raporty medyczne, karty raportów i inne pliki. 17. Czat na żywo i wsparcie Firmy/instytucje, w których można z niego skorzystać: Wszędzie Instytucje medyczne (szpital, obozy medyczne, apteka, laboratoria, kliniki itp.) Instytucje edukacyjne (szkoły, uczelnie, uniwersytety, strony internetowe, aplikacje itp.) Nieruchomości (sprzedaż, wynajem itp.) Handel elektroniczny Kuchnia w chmurze usługi kurierskie Hiperlokalna dostawa/firmy rząd Biura itp. Fintech (banki, NBFC, aplikacje Micro Loan itp.)

Strona internetowa: notbot.in

