Oparte na platformie AWS, NoSky to w pełni zintegrowane rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w chmurze ze scentralizowanym zarządzaniem, monitorowaniem i raportowaniem. W świecie, w którym dane są narażone na ciągłe zagrożenia ze strony nikczemnych złoczyńców, takich jak hakerzy, wirusy, korupcja i oprogramowanie ransomware, NoSky jawi się jako najlepszy superbohater, który chroni Twoje cenne informacje. Dzięki swoim supermocom napędzanym najnowocześniejszą technologią NoSky stoi na straży Twoich wież danych i zamków, zapewniając, że pozostaną one odporne na siły zła. * Tarcza bezpieczeństwa: nieprzenikniona tarcza NoSky chroni Twoje dane przed bezlitosnymi hakerami, pozostawiając ich bezsilnymi wobec solidnej obrony. * Możliwości zwalczania wirusów: Wyposażony w najnowsze funkcje antywirusowe, NoSky unicestwia wirusy i chroni Twoją fortecę danych przed wszelkimi złośliwymi włamaniami. * Niszczyciel korupcji: NoSky walczy z korupcją z niezachwianą determinacją, przywracając i chroniąc integralność cennych danych. * Odstraszacz oprogramowania ransomware: nigdy więcej nie kłaniaj się żądaniom oprogramowania ransomware! NoSky odważnie walczy z oprogramowaniem ransomware, przechowując Twoje dane pod kluczem, poza zasięgiem złośliwych wyłudzeń. * Superszybkie odzyskiwanie danych: w obliczu jakiejkolwiek awarii danych NoSky błyskawicznie wkracza do akcji, aby odzyskać Twoje dane, zapewniając minimalne przestoje i wydajność na poziomie superbohatera. * Przyjazny dla użytkownika Super Kostium: Przyjazny dla użytkownika interfejs NoSky został zaprojektowany tak, aby był tak intuicyjny jak kostium superbohatera, umożliwiając łatwą nawigację i łatwe zarządzanie wieżami danych. * Twierdza kopii zapasowych: Nieprzenikniona forteca kopii zapasowych w chmurze NoSky zapewnia, że ​​Twoje dane są bezpiecznie przechowywane i zawsze gotowe do przywrócenia w razie potrzeby, bez względu na pojawiające się wyzwania. Dzięki NoSky jako najlepszemu superbohaterowi danych możesz mieć pewność, że Twoje wieże danych są chronione, a Ty możesz skupić się na własnych bohaterskich wyczynach. Wykorzystaj moc NoSky i uwolnij superbohatera w swojej infrastrukturze danych!

