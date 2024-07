Noa Coach to platforma oparta na sztucznej inteligencji, która ma na celu poprawę produktywności poprzez promowanie dobrego samopoczucia w miejscu pracy. Narzędzie integruje się z firmowymi programami wellbeing, oferując wieloaspektowe podejście do wspierania pracowników i minimalizowania stresu. Zawiera zaawansowany system coachingu AI opracowany przez ekspertów w dziedzinie neurologii i dobrego samopoczucia. Ten trener AI działa przez całą dobę, zapewniając pracownikom platformę do wyrażania swoich obaw i otrzymywania wskazówek. Oprócz AI Coachingu w ramach narzędzia dostępne są także kursy zwiększające odporność i produktywność pracowników. Cotygodniowe zajęcia oparte na neuronauce to kolejny aspekt Noa Coach, którego celem jest zmniejszenie stresu, zwiększenie produktywności i zachęcanie do zdrowych nawyków. Platforma zapewnia spersonalizowane wsparcie poprzez zaangażowanie wykwalifikowanych trenerów-ludzi. Aby kultywować dyskusje na tematy i trendy związane z pracą oraz zapewnić otwarty dialog, Noa Coach udostępnia fora publiczne i prywatne, zawsze szanując anonimowość i prywatność użytkowników. Użytkownicy mogą zapisywać rozmowy coachingowe AI i nagrywać osobiste przemyślenia, z opcją poufnego dzielenia się osobistymi spostrzeżeniami z zaufanymi profesjonalistami. Integrując wszystkie te elementy, Noa Coach stara się uwolnić pełny potencjał pracowników, jednocześnie wspierając prężną siłę roboczą, znacząco przyczyniając się do sukcesu organizacji.

Strona internetowa: noacoach.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji NOA coach. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.