Nira Energy

Oprogramowanie do wyszukiwania najlepszych lokalizacji dla odnawialnych źródeł energii w sieci elektrycznej. Nira to narzędzie mapowe stworzone z myślą o deweloperach zajmujących się energią odnawialną, które pokazuje dostępną moc w każdym punkcie połączenia w sieci elektroenergetycznej. Klienci tacy jak AES i Cypress Creek używają Niry do wyszukiwania najbardziej dochodowych punktów w sieci, na których można umiejscowić nowe projekty.

Strona internetowa: niraenergy.com

