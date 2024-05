Newswise to miejsce, w którym dziennikarze wybierają, łączą się i korzystają z inteligentnych wiadomości. Dziennikarze postrzegają Newswise jako zaufane źródło wiadomości opartych na wiedzy, wyników badań objętych embargiem i kontaktów eksperckich z wiodących instytucji badawczych na świecie: uniwersytetów, szkół wyższych, laboratoriów, organizacji zawodowych, agencji rządowych i prywatnych grup badawczych działających w dziedzinach medycyny, nauki, biznesu i nauk humanistycznych. Newswise utrzymuje obszerną bazę danych zawierającą aktualne wiadomości, archiwa z możliwością przeszukiwania, usługi abonamentowe i zaawansowane narzędzia do zarządzania informacjami w celu zwiększenia wartości i efektywności dostarczania wiadomości opartych na badaniach zarówno dla dziennikarzy, jak i instytucji źródłowych. Newswise ma także na celu zapewnienie specjalistom ds. komunikacji łatwego, wydajnego i skutecznego dostępu do dziennikarzy. Nasze usługi dostarczają wiadomości bezpośrednio dziennikarzom, którzy o to poprosili. Newswise może obniżyć Twoje koszty, jednocześnie znacznie zwiększając efektywność relacji z mediami i zwiększając wartość Twoich informacji.

