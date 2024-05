Alternatywy - Neuton.AI

npm

npmjs.com

npm to menedżer pakietów dla języka programowania JavaScript obsługiwany przez npm, Inc. npm to domyślny menedżer pakietów dla środowiska wykonawczego JavaScript Node.js. Składa się z klienta wiersza poleceń, zwanego także npm, oraz internetowej bazy danych publicznych i płatnych pakietów prywatnych...