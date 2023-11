Naver Works: Naver Works, narzędzie do współpracy biznesowej stworzone przez Naver, zapewnia w jednym telefonie komórkowym różne funkcje niezbędne do pracy, takie jak poczta, kalendarz, książka adresowa, jazda, zadania, ankiety i tablica ogłoszeń, skupiając się na komunikatorze biznesowym aplikacja, internet na komputer i aplikacja na komputer. Jest to świadczona zintegrowana usługa. Pracując w „Naver Works”, która posiada certyfikat potwierdzający najwyższy na świecie poziom technologii bezpieczeństwa, jesteś bezpieczny, a Twoja prywatność jest bezpiecznie oddzielona! Komunikuj się szybko i łatwo ze współpracownikami i wygodnie wykonuj swoją pracę w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z aplikacji mobilnej „Naver Works”. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące usługi, skontaktuj się z „Centrum obsługi klienta Naver Works” pod numerem 1544-5876. NAVER DZIAŁA

