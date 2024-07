Napkin AI to edytor dokumentów, który pomaga użytkownikom tworzyć atrakcyjne dokumenty za pomocą pomocy wizualnych i elementów opowiadania historii. Funkcje sztucznej inteligencji umożliwiają użytkownikom łatwe dodawanie ikon, rysunków, wykresów i diagramów do treści, bez konieczności posiadania umiejętności projektowania. Zapewnia także wizualne sugestie oparte na kontekście i ułatwia współpracę, umożliwiając łatwe udostępnianie utworzonych dokumentów. Narzędzie oferuje unikalną funkcję, dzięki której użytkownicy mogą nagrywać krótkie filmy bezpośrednio z treścią, co ułatwia opowiadanie historii i prezentację pomysłów. Filmy są automatycznie animowane, dzięki czemu są bardziej wciągające i nie wymagają dalszej edycji. Sam proces edycji jest również uproszczony, dzięki czemu użytkownicy mogą z łatwością usuwać niepotrzebne słowa i dźwięki wypełniające. Napkin AI jest sprzedawany jako wizualny drugi pilot, co wskazuje, że działa jako narzędzie wspierające użytkowników w realizacji ich pomysłów. Przyjazny dla użytkownika interfejs i intuicyjne funkcje sprawiają, że jest dostępny dla użytkowników na każdym poziomie wiedzy. Ogólnie rzecz biorąc, Napkin AI jest narzędziem zalecanym dla każdego, kto chce poprawić zaangażowanie i atrakcyjność wizualną swoich dokumentów, prezentacji lub opowiadania historii.

Strona internetowa: napkin.ai

