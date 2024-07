Musico to generatywny silnik oprogramowania AI specjalizujący się w tworzeniu muzyki. System wykorzystuje połączenie tradycyjnych i nowoczesnych algorytmów uczenia maszynowego do generowania zróżnicowanej muzyki wolnej od praw autorskich. Jego generatywne podejście wspiera twórców muzycznych w procesie produkcyjnym, oferując dźwięk adaptacyjny, który może dostosować się do kontekstu w czasie rzeczywistym. Muzyka generowana przez Musico obejmuje kompozycje od częściowo wspomaganych po w pełni zautomatyzowane, zapewniając rozwiązania zarówno dla profesjonalnych muzyków, jak i osób niebędących muzykami. Musico wprowadza również na rynek innowacje, takie jak kompozycja wspomagana sztuczną inteligencją, umożliwiająca generowanie nieskończonych melodii, beatów i harmonii, które mogą reagować na wkład twórcy. Aplikacja o nazwie „Impro” umożliwia muzykom i wykonawcom generowanie muzyki w czasie rzeczywistym poprzez intuicyjne sterowanie Musico za pomocą gestów. Jego silnik można mapować i reagować w czasie rzeczywistym na różne sygnały sterujące, oferując nieograniczone możliwości interakcji. Co więcej, Musico aktywnie bada związek między muzyką a narracją, aby opracować wtyczkę ścieżki dźwiękowej nowej generacji dla gawędziarzy, twórców gier i profesjonalistów zajmujących się multimediami.

Strona internetowa: musi-co.com

