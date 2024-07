Movmi to bezpłatne oprogramowanie do przechwytywania ruchu człowieka, które umożliwia animatorom 3D tworzenie animacji 3D bez użycia kombinezonu i sprzętu. Jest to narzędzie do przechwytywania ruchu oparte na sztucznej inteligencji, które przechwytuje humanoidalny ruch z danych multimedialnych 2D (obraz, wideo) i uruchamia cały proces przechwytywania w chmurze, eliminując potrzebę korzystania przez klientów z urządzeń najwyższej klasy. Obsługuje zdjęcia multimedialne z dowolnego aparatu, od smartfonów po profesjonalne aparaty, w dowolnej scenie lifestylowej. To narzędzie obsługuje sceny z wieloma ludźmi i różnymi szkieletami, w tym Huma Meta-Rig, ludzkim zestawem i podstawowym ludzkim zestawem. Movmi Store to bezpłatna kolekcja pełnoteksturowych postaci, które twórcy ruchu 3D mogą wykorzystywać w swoich projektach. Eksploruje bibliotekę animacji całego ciała, obejmujących wiele pozycji i działań. Celem Movmi jest rozwój technologii widzenia komputerowego, która skupia się na szacowaniu ruchu człowieka w 3D na podstawie treści multimedialnych 2D. Wyjściowy plik FBX może być używany w dowolnym środowisku 3D, oszczędzając czas animatorów i twórców ruchu. Dzięki różnym członkostwom użytkownicy mogą wybierać różne funkcje, od reklam sponsorowanych po funkcje pełnego przechwytywania. Ogólnie rzecz biorąc, Movmi zapewnia rewolucyjne rozwiązanie do przechwytywania ludzkiego ruchu, ułatwiając animatorom 3D tworzenie wysokiej jakości animacji.

Strona internetowa: movmi.co

