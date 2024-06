Platforma Motionlab to najlepsza technologia dla agencji i marek, która umożliwia tworzenie spersonalizowanej komunikacji wideo. Motionlab tworzy Twoje e-maile, MMS-y i wiadomości z aplikacji na sterydach. Dzięki różnym możliwościom dystrybucji spersonalizowanych filmów zawsze osiągniesz maksymalny potencjał zaangażowania swoich klientów. Spersonalizowane filmy stworzone przez platformę Motionlab można łatwo zintegrować. do Twojej ulubionej platformy e-mail, rozwiązań SMS/MMS lub niestandardowych aplikacji. Skorzystaj z Motionlab Playera, a hosting i streaming swoich filmów zostaw nam. Motionlab Player można łatwo zintegrować. na Twój Landing Page dzięki różnym integracjom z najczęściej używanymi rozwiązaniami webowymi. Nasz odtwarzacz zawsze odtworzy odpowiedni film dla konkretnego widza. Pozwól swoim klientom wejść w interakcję ze swoim filmem dzięki przyciskom CTA. Wykorzystaj pełny potencjał produkcji wideo. Setki efektów dostępnych dla Twojego wideo dzięki rozszerzeniu Motionlab Template Creator AE. Artyści wideo używają rozszerzenia Motionlab Template Creator AE do tworzenia dynamicznych szablonów wideo, które pozwalają im łączyć dane i zasoby kreatywne w tysiące unikalnych, spersonalizowanych filmów. Atrybuty personalizacji są z góry ustawiane przez menedżera danych. Dzięki temu artyści wideo mogą po prostu skupić się na edycji wideo i przygotowaniu dynamicznego szablonu. Spersonalizowane filmy charakteryzują się fenomenalnym współczynnikiem ukończenia, zaangażowaniem i współczynnikiem klikalności. Mierz te i wiele innych wskaźników za pomocą zintegrowanych statystyk. Platforma Motionlab pozwala także na wykorzystanie unikalnych przycisków CTA, unikalnych dla każdego klienta

Strona internetowa: motionlab.io

