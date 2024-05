Morguefile to internetowa witryna ze zdjęciami i sieć społecznościowa. Akta kostnicy to miejsce, w którym można przechowywać materiały poprodukcyjne w celach informacyjnych, czyli nieaktywne akta pracy. Ten plik kostnicy zawiera bezpłatne cyfrowe fotografie o wysokiej rozdzielczości do użytku korporacyjnego lub publicznego.

Strona internetowa: morguefile.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Morguefile. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.