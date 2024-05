Mojo Helpdesk ułatwia obsługę klienta i wsparcie IT. Centralizuj żądania, przypisuj, automatyzuj, śledź postęp i wykonuj więcej szybciej. Najlepsza alternatywa do zarządzania żądaniami za pomocą arkuszy kalkulacyjnych i e-maili, Mojo Helpdesk umieszcza je wszystkie w potężnym, ale prostym systemie śledzenia zgłoszeń. Ogranicz przychodzące żądania dzięki samoobsługowej bazie wiedzy, utrzymuj porządek poprzez przypisywanie i oznaczanie zgłoszeń oraz korzystaj z automatyzacji w celu zwiększenia wydajności. Z ponad 2,5 milionami zadowolonych użytkowników, Mojo Helpdesk jest najlepszym wyborem dla specjalistów IT, menedżerów obsługi klienta i agentów. Używane przez małe i średnie firmy, szkoły i instytucje edukacyjne, organizacje opieki zdrowotnej, agencje rządowe i wiele innych. Rozpocznij w ciągu kilku minut, połącz się z Google Workspace swojej firmy lub organizacji i zacznij zarządzać żądaniami, tworzyć artykuły w bazie wiedzy, zarządzać zasobami, ustawiać testy porównawcze SLA, śledzić i raportować.

