Alternatywy - mmhmm OOO

DeepHow

deephow.com

DeepHow to pierwsze rozwiązanie AI do gromadzenia i szkolenia specjalistycznej wiedzy w zakresie rzemiosła. Zasadniczo jest to platforma wideo i aplikacja do przechwytywania, która umożliwia organizacjom przechwytywanie procesów na inteligentnym urządzeniu, przesyłanie ich na platformę za pośrednict...