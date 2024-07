Minerva to narzędzie pomagające w tworzeniu i rozpowszechnianiu kompleksowej dokumentacji. Korzystając z tworzenia treści w oparciu o sztuczną inteligencję, Minerva automatyzuje procesy, które obejmują między innymi instrukcje obsługi, filmy o produktach i instruktaże. Zawiera zestaw narzędzi do dostosowywania i umożliwia użytkownikom płynne przełączanie między różnymi formatami. Minerva oferuje również funkcję tworzenia w dowolnym języku i „narrowania” głosem klienta, co zapewnia bardziej spersonalizowane i wciągające doświadczenie. Dzięki wygodzie rozszerzenia przeglądarki Minerva umożliwia tworzenie przewodników bez konieczności pobierania dużych ilości plików i instalacji. Najważniejszą cechą tego narzędzia jest narracja głosowa oparta na sztucznej inteligencji, która wydaje się używać Twojego głosu w dowolnym wybranym przez Ciebie języku. Z korzyścią dla zespołów narzędzie upraszcza proces tworzenia i rozpowszechniania wersji demonstracyjnych produktów, oszczędzając w ten sposób czas, wysiłek i ewentualnie zasoby. Minerva oferuje również wszechstronne opcje udostępniania, takie jak możliwość pobierania obrazów, plików PDF i filmów. Dodatkowo użytkownicy mogą ustawić widoczność przewodnika jako prywatną, zapewniając bezpieczne rozpowszechnianie przy jednoczesnym zachowaniu możliwości udostępniania przewodnika.

Strona internetowa: minervaknows.com

