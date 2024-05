Stworzony przez profesjonalistów z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych projektach zarządczych i ERP, MIND ERP dominuje w całym cyklu rozwoju projektu IT, od studium wykonalności po dostarczenie rozwiązań zintegrowanych z procesami biznesowymi. Oferujemy MindERP, kompletne oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, będące systemem ERP, który posiada również funkcje CRM, E-Procurement, E-Commerce i Portal zamówień sprzedaży, wszystko na jednej platformie i rozwiązaniu zaprojektowanym przez ekspertów, co czyni firmę biznesową wyjątkową doświadczenie. Dodatkowo udostępniamy również SAF - System Wsparcia Finansowego, który ułatwia korzystanie z rozliczalności firm, bez konieczności instalowania różnych programów czy licencji, łatwo integruje się z innymi systemami ERP, upraszczając procesy finansowe, takie jak zaliczki i kontrola autoryzacji płatności (procesów prawnych, podatków, frachtu, kosztów podróży itp.) i wystawienia drugich kopii faktur. Oferujemy również doradztwo w zakresie dużych systemów ERP na rynku z profesjonalistami z dużym doświadczeniem w procesach kontrolingu i finansów, zarządzaniu przemysłem i logistyce. Poprzez działalność outsourcingową zapewniamy również wsparcie w zakresie sprzętu i oprogramowania, planowanie środowiska, alokację centrów danych, hosting stron internetowych i pocztę elektroniczną.

Strona internetowa: itwsgroup.com

