Wyodrębnij dowolny punkt danych z dowolnego dokumentu w drugim Mindee to pierwsza w pełni horyzontalna i zorientowana na programistę platforma do zrozumienia dokumentów. Pomagamy programistom i zespołom produktowym na całym świecie budować najbardziej intuicyjne i wydajne doświadczenia użytkowników w zakresie przetwarzania dokumentów. Korzystając z Mindee, będziesz mógł: - Zbudować magiczny UX, korzystając z naszego synchronicznego API z czasem reakcji 1 sekundy - Wyróżnić swój produkt, wykorzystując najnowsze modele głębokiego uczenia się z zakresu wizji komputerowej - Skalować wszędzie. Jesteśmy w pełni agnostyczni językowo i nie jesteśmy zależni od szablonów - Oszczędź czas i kłopoty użytkowników, uwalniając ich od ręcznego wprowadzania danych - Łatwa integracja w ramach planu działania dzięki naszym bibliotekom klienckim we wszystkich głównych językach i naszej przejrzystej dokumentacji - Śpij spokojnie wiedząc, że wszystko dzieje się w skalowalnej i bezpiecznej infrastrukturze, w pełni zgodnej z RODO - Przedłużaj zabawę, wykorzystując wszystko z naszego zestawu narzędzi oprogramowania typu open source - Zaufaj rachunkom. Bez opłaty instalacyjnej, bez opłaty za platformę, bez opłaty za utrzymanie. Twoim jedynym KPI jest wielkość? Nasze też! Jesteśmy bardzo dumni, że jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się produktów oprogramowania w wielu branżach, od usług finansowych, logistyki i opieki zdrowotnej po budownictwo, ubezpieczenia i rząd. Cały zespół rozsiany po wszystkich kontynentach nie może się doczekać wiadomości od Ciebie i Twojego przypadku użycia, aby pomóc Ci najlepiej jak potrafimy.

Strona internetowa: mindee.com

