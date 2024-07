Melody ML to narzędzie AI, które wykorzystuje uczenie maszynowe do łatwego oddzielania ścieżek audio. Za pomocą tego narzędzia użytkownicy mogą automatycznie izolować wokale i generować ścieżki do remiksowania utworów. Oferuje wygodną platformę dla użytkowników do utworzenia konta i dostępu do różnych funkcji. Melody ML umożliwia użytkownikom oddzielanie utworów muzycznych za pomocą uczenia maszynowego, takich jak wokal, perkusja, bas i inne instrumenty. Narzędzie dostarcza informacji o wykorzystywanych przez siebie modelach, w tym Demucs Extra i niestandardowej wersji VR, które mają za zadanie zachować jakość dźwięku, zwłaszcza wyższych częstotliwości. Wspomina również, że standardowy model jest zbudowany z Deezera Spleeter. Użytkownicy mogą przesyłać utwory w formatach MP3, WAV, FLAC i OGG/VORBIS, o ile rozmiar pliku nie przekracza 100MB. Wyjaśnia, że ​​przesłanie utworu, który jest zbyt długi lub w niewłaściwym formacie, może spowodować błąd. Melody ML oferuje początkowo dwa bezpłatne utwory, a później każdy utwór kosztuje 0,50 USD. Użytkownicy mogą dodawać środki do swojego konta, aby przesyłać więcej utworów, przy czym dostępne są różne opcje pakietów. Płatności można dokonać za pomocą karty Visa/debetowej lub PayPal. Narzędzie chroni prywatność użytkowników, nie korzystając ze śledzenia/analiz stron trzecich i wyraźnie stwierdza, że ​​nie jest właścicielem, nie udostępnia ani nie przejmuje autorstwa przesłanych utworów. Korzysta z plików cookie, ale nie udostępnia adresu e-mail użytkownika ani nie wysyła spamu. Użytkownicy są odpowiedzialni za prawa autorskie i aspekty prawne przesyłanych przez siebie plików, a przetworzone pliki można pobierać przez jeden miesiąc. Melody ML jest tworzony przez ZonkoSoft.

Strona internetowa: melody.ml

