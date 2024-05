MegaCHAT to platforma chatbota sprzedażowego do automatyzacji sprzedaży omnichannel i marketingu. Oferuje następujące funkcje: * Spersonalizowane, interaktywne rozmowy, które pozwalają precyzyjnie uchwycić mikromomenty * Różne chatboty „RoleBot”, które mogą działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu jak prawdziwa osoba * Zintegrowany system Quick-Commerce do wyświetlania produktów, zapytań, składania zamówień, płatności online i wysyłki * Obsługa rozpoznawania głosu (zamieniania mowy na tekst). * Integracja wielu metod płatności Najważniejsze korzyści i oferty obejmują: * Darmowe dożywotnie konto chatbota i 3 licencje użytkownika MegaCHAT dla nowych rejestracji * Bezpłatny pakiet budowania marki korporacyjnej PARA (o wartości 800 HKD) * 30% zniżki na aktualizację do robotów AI WorkBot, takich jak OrderBot, SocialBot, CouponBot * 1-godzinna sesja szkoleniowa wprowadzająca (o wartości 2500 HKD) *Platforma kładzie nacisk na zapewnianie lepszej obsługi klienta w zakresie marketingu, sprzedaży i zarządzania poprzez możliwości handlu konwersacyjnego. Ma na celu pomóc firmom w tworzeniu nowych możliwości sprzedaży poprzez interakcje oparte na chatbotach. MegaCHAT jest oferowany przez Parami Co Limited. Na stronie znajdują się informacje o firmie, kadrze zarządzającej, blogu, instrukcjach obsługi oraz dane kontaktowe.

Strona internetowa: megachat247.com

