Mednet to przeznaczona wyłącznie dla lekarzy platforma pytań i odpowiedzi, zawierająca eksperckie odpowiedzi na rzeczywiste pytania kliniczne. Ponieważ wiedza medyczna rozwija się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, Mednet wypełnia lukę pomiędzy podręcznikami a doświadczeniem prawdziwego pacjenta. W theMednet ponad 1500 lekarzy specjalistów z wielu specjalności medycznych pomaga odpowiedzieć na pytania wykraczające poza podręczniki i wytyczne. Nasza platforma dokumentuje nieudokumentowaną wiedzę medyczną, jednocześnie czyniąc ją dostępną i łatwą do przeszukiwania dla wszystkich lekarzy. Wiemy, że pacjenci mający dostęp do ekspertów osiągają lepsze wyniki. Dostarczając lekarzom odpowiednią, aktualną wiedzę ekspercką, ich pacjenci korzystają z najlepszej możliwej opieki.

Strona internetowa: themednet.org

