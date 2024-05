Firma Mediktor została założona w Hiszpanii w 2011 roku przez Oscara Garcíę-Esquirola, specjalistę intensywnej terapii i Cristiana Pascuala, inżyniera przemysłowego. Jest to najbardziej zaawansowany, klinicznie zatwierdzony asystent medyczny oparty na sztucznej inteligencji, służący do segregacji i wstępnej diagnozy, który prowadzi pacjentów na właściwy poziom opieki we właściwym czasie – poprawiając dostęp, umożliwiając jednocześnie bardziej efektywną nawigację w ramach opieki. Obsługiwany przez zaawansowany silnik sztucznej inteligencji, który umożliwia użytkownikom naturalną rozmowę w kilku językach, oferowany przez firmę Mediktor SaaS z białą etykietą jest wielokanałowy i można go łatwo osadzić w dowolnym interfejsie (internetowym, mobilnym, stacjonarnym). Klientami Mediktor są plany zdrowotne, szpitale i systemy opieki zdrowotnej, telezdrowie i firmy farmaceutyczne.

Strona internetowa: mediktor.com

